Хуснуллин исполнил новогоднее желание мальчика, мечтавшего поплавать с дельфинами

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин исполнил желание 12-летнего участника акции "Елка желаний" Даниила Белова из Московской области, мечтавшего поплавать с дельфинами.

"Я знаю, что летом ты отдыхал на море, очень надеялся поплавать с дельфинами, но в открытом море не всем счастливится. И вот на "Елке желаний" ты загадал такое желание - поплавать с дельфинами. Оно попало ко мне. К счастью, мы живем в Москве, а ты - в Московской области. У нас есть дельфинарий", - сказал Хуснуллин, обращаясь по видео к мальчику. Он также попросил Даниила поделиться впечатлениями от новогоднего подарка.

Мальчик побывал в "Москвариуме": осмотрел основную экспозицию, а затем отправился в бассейн с дельфинами. После инструктажа и знакомства с животными Даниил исполнил свою мечту и поплавал с дельфинами.

"Сначала было чуть-чуть [страшно], а потом уже привык", - рассказал мальчик.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в ней принимает президент РФ Владимир Путин.