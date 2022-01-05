Коэффициент распространения коронавируса в России обновил минимум с начала пандемии

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду продолжил снижение и опустился до 0,8. Это новый минимум с начала пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся показатель оказался заметно ниже единицы. В Подмосковье он равен 0,9, в Санкт-Петербурге - 0,88, в Пермском крае - 0,86, в Свердловской области - 0,84.

В Красноярском крае индикатор снизился до 0,79 (для региона это минимум с мая 2020 года), в Москве - до 0,77, в Воронежской области он составил 0,76, в Нижегородской и Ростовской областях - 0,71, в Самарской области - 0,64.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.