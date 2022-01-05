В Москве пройдет Рождественский фестиваль духовной музыки

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет с 11 по 23 января в Москве. Концерты запланированы в залах Московского международного дома музыки, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"С 11 по 23 января в залах Московского международного дома музыки состоится традиционный Рождественский фестиваль духовной музыки. Художественными руководителями выступили митрополит Иларион и дирижер Владимир Спиваков. Фестиваль пройдет при поддержке департамента культуры города Москвы", - говорится в сообщении.

Торжественное открытие XII Московского рождественского фестиваля духовной музыки состоится в Светлановском зале Дома музыки. По традиции в вечере примет участие митрополит Волоколамский Иларион. Программу из сочинений Николая Римского-Корсакова, Пауля Хиндемита и Камиля Сен-Санса представят Московский синодальный хор, Национальный филармонический оркестр России, солисты Большого театра и театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова. За дирижерский пульт встанет Арсентий Ткаченко.

"15 января состоится концерт, посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского. Филармоническая хоровая капелла "Ярославия" под управлением Владимира Контарева, солисты Московской областной филармонии Алина Яровая (сопрано), Родион Васенькин (бас) и дуэт гусляров в составе Ольги Алексеевой и Марфы Никитиной исполнят ораторию "Под стягом Александра" московского композитора Владимира Довганя", - говорится в сообщении.

А 19 января выступит органист знаменитого Кельнского собора, исследователь музыки эпохи барокко и профессор Кельнской высшей школы музыки Винфрид Бениг. На органе Светлановского зала музыкант исполнит сочинения Иоганна Себастьяна Баха.