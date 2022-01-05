Костромские власти окажут семье убитой девочки необходимую помощь

ТАСС, 5 января. Власти Костромской области окажут родственникам пятилетней девочки, убитой 4 января, необходимую помощь. Преступники понесут самое суровое наказание, сообщил в среду губернатор региона Сергей Ситников на странице во "Вконтакте" .

"Это невосполнимая, тяжелая утрата. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь семье", - сообщил Ситников.

Он отметил, что лица, совершившие преступление, понесут самое суровое наказание. "Пятилетняя девочка стала жертвой уголовников, бандитов, потерявших моральный облик и всякое понятие о человеческом достоинстве", - добавил губернатор.

Ранее следователи задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме. Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда ее забрали двое мужчин. Подозреваемые признались в убийстве ребенка. Тело обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка.