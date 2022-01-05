В Новосибирске возбудили дело после отравления парами хлора в бассейне девяти человек

ТАСС, 5 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления в Новосибирске парами хлора семьи из девяти человек. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК по Новосибирской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи из девяти человек, из них трое детей, парами хлора в коттеджном комплексе, по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - сообщили в пресс-службе.

По данным СК, во вторник родители, трое несовершеннолетних детей, а также четверо их родственников сняли для отдыха коттедж в Октябрьском районе города. Там они купались в бассейне, после чего у пострадавших появились признаки отравления парами хлора. В среду все девять человек обратились в медицинское учреждение за помощью. На данный момент угрозы для их жизни и здоровья нет.

Следователем проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, взята проба воды с бассейна, изъяты химические препараты, которыми обрабатывался бассейн.