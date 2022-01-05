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Глава РАН: международные регуляторы признают российские вакцины от ковида в 2022 году

Президент Российской академии наук Александр Сергеев Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Президент Российской академии наук Александр Сергеев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российские вакцины для профилактики коронавирусной инфекции в 2022 году, как ожидается, будут признаны международными регуляторами, в том числе Всемирной организацией здравоохранения, заявил ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"В 2022 году это 100% произойдет. Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией. Они тоже правы, все стадии производства вакцины должны быть подвержены соответствующему контролю", - сказал он.

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