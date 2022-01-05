В прокуратуре сообщили, что семья убитой в Костроме девочки является благополучной

ТАСС, 5 января. Семья пятилетней девочки, убитой в Костроме 4 января, не состоит на учете, и является благополучной. Об этом сообщила в среду ТАСС представитель прокуратуры Костромской области.

"В поле зрения сотрудников полиции семья не попадала, на учетах не состоит, к административной ответственности не привлекались", - сообщили в прокуратуре, отметив, что семья является благополучной.

Ранее следователи задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме. Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда ее забрали двое мужчин. Подозреваемые признались в убийстве ребенка. Тело ребенка обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка.