Пять населенных пунктов остались без воды после аварии в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 5 января. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек остаются без водоснабжения в пяти населенных пунктах в результате аварии на водопроводе в Магарамкентском районе Дагестана. В зоне отключения находятся 550 домовладений, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе районный администрации.

"Аварийный прорыв на линии водовода "Джепель - Гильяр - Куйсун - Магарамкент - Гапцах" привел к отключению водоснабжения в пяти населенных пунктах. В настоящее время в зоне отключения находятся 550 домовладений с населением более 3 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее на этом участке была проведена работа по замене ветхих сетей.

"Сроки завершения аварийно-восстановительных работ пока неизвестны. Просим жителей сел позаботиться о запасе питьевой воды", - добавили в администрации района.