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Попова заявила о снижении заболеваемости ковидом во всех регионах России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Снижение заболеваемости ковидом наблюдается во всех регионах РФ, при этом в 45 субъектах остается превышен среднероссийский показатель заболеваемости. Об этом в среду сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах", - сказала она на селекторном совещании с управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ.

По ее словам, максимальные показатели заболеваемости по-прежнему наблюдаются среди лиц старше 65 лет.

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