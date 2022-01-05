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К берегам Японии прибило 50-метровое судно без экипажа

На его борту написан номер 436

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Крупное брошенное судно длиной порядка 50 м обнаружено в префектуре Исикава, расположенной на побережье Японского моря. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

Судно дрейфовало без экипажа и в конечном итоге его прибило к скалистому берегу волнами. Отмечается, что оно изготовлено из стали. Судя по кадрам телеканала, оно частично проржавевшее. На палубе установлено 10 столбов, а между ними натянута сеть.

На борту также написан номер 436. Кроме того, телеканал сообщает о надписях на русском языке, однако разглядеть их на снятом видео не представляется возможным.

Газета Asahi в свою очередь предполагает, что судно использовалось в качестве мишени во время военно-морских учений. Японская береговая охрана пока не может подобраться близко к судну из-за штормовой погоды.

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