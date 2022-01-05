Дорогу в аэропорт Норильска открыли для транспорта после метели

КРАСНОЯРСК, 5 января. /ТАСС/. Дорога в аэропорт Норильска, на которой было введено временное ограничение из-за метели, открыта для движения всех видов транспорта. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэрии города.

На севере края с вечера вторника действовало штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. Был введен временный запрет на движение всех видов автотранспорта, кроме технологического.

"С 17:00 (13:00 мск) 05.01.2022 автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель открыта для всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Норильске ожидается небольшой снег, низовая метель, видимость 1-2 км, ветер южный со скоростью 8-13 м/с и с порывами до 20 м/с.

Через аэропорт Норильска осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами других регионов России.