СМИ: в Чехии флюрона-штамм зафиксировали еще весной 2020 года

ПРАГА, 5 января. /ТАСС/. Флюрона-штамм, представляющий собой комбинацию штаммов коронавируса и сезонного гриппа, был зафиксирован в Чехии еще весной 2020 года. Со ссылкой на главного врача инфекционного отделения больницы имени Масарика в городе Усти-над-Лабем (северо-запад республики) Павела Длоугиго об этом сообщила в среду газета Blesk .

Весной 2020 года в инфекционном отделении данной больницы находились несколько пациентов, у которых был выявлен флюрона-штамм. Они, тем не менее, не делали из этого сенсации, так как болезнь у них протекала в относительно легкой форме. Чешские эпидемиологи располагают опытом лечения больных, у которых одновременно проявляются симптомы ковида и сезонного гриппа.

Между тем коллеги Длоугиго отмечают, что "флюрона" является пока малоизученным штаммом. Ковид и грипп сами по себе могут представлять смертельную опасность для человека. Поэтому к исследованию флюрона-штамма необходимо отнестись очень серьезно и принять эффективные меры по пресечению его распространения.

Власти Израиля недавно проинформировали, что в стране 31-летняя беременная женщина заразилась одновременно коронавирусом и гриппом. Это, как они утверждают, первый официально зафиксированный случай такой двойной инфекции в мире. Штамм получил название "флюрона". Оно произошло от объединения английских слов flu (грипп) и coronavirus (коронавирус).