Росприроднадзор: леса Дальнего Востока, Сибири и СЗФО могут поглощать больше всего CO2

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Росприроднадзор составил рейтинг лесов России по способности поглощать CO2. Его возглавили леса Сибири, Дальнего Востока с Северо-Западного федерального округа, сообщило в среду ведомство на своей официальной странице в Instagram.

"Леса - чистые легкие нашей страны. На основании данных Рослесинфорга мы составили рейтинг лесных массивов по их способности ежегодно нейтрализовать углекислый газ", - говорится в сообщении.

Первое место в рейтинге заняли сибирские леса, поглощающие 13,8 млрд тонн выбросов диоксида углерода в год. Вторую позицию заняли леса Дальнего Востока с показателем в 10,8 млрд тонн. На третьем месте оказались леса Северо-Западного федерального округа, которые утилизируют 5,8 млрд тонн CO2 ежегодно.

По данным Росприроднадзора, среди деревьев наиболее мощными поглотителями CO2 являются осины, один гектар которых избавляет атмосферу от 3,6 т углекислого газа, березы, обладающие способностью нейтрализовать 3,3 т диоксида углерода, а также дубы с показателем 3,2 т. При этом хвойные деревья значительно уступают лиственным по способности фильтровать воздух: гектар сосен способен поглотить в год 2,4 т CO2, такое же количество елей и кедров - 2 и 1,8 т соответственно. В ведомстве также напомнили о необходимости высаживания быстрорастущих, преимущественно лиственных пород деревьев для повышения уровня поглощения вредных выбросов.