Умер основатель Holodilnik.ru Валерий Ковалев

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Основатель и владелец Holodilnik.ru Валерий Ковалев, известный также как один из авторов русскоязычной "Википедии", умер в возрасте 51 года, подтвердил в среду ТАСС исполнительный директор "Викимедиа.ру" (Wikimedia Russia) Станислав Козловский.

"Это большая и невосполнимая потеря для всех нас. В "Википедии" он написал огромное количество высококачественных статей", - сказал собеседник агентства.

По данным портала "Викиновости", Ковалев умер в ночь на 31 декабря 2021 года.

ТАСС пока не располагает комментарием Holodilnik.ru.

Ковалев родился 24 апреля 1970 года в городе Нойруппин (ГДР). Был основателем и владельцем онлайн-ретейлера Holodilnik.ru. В "Википедии" он писал под псевдонимом NoFrost (ранее НоуФрост).