В МВД заявили, что очевидцы похищения девочки в Костроме не сообщали об этом в полицию

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Очевидцы похищения девочки двумя мужчинами в Костроме не сообщали о случившемся в полицию, несмотря на крики ребенка, сообщается на сайте "МВД-медиа".
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"Обращения в полицию о пропаже поступило только от матери девочки. Никто из очевидцев, несмотря на крики девочки, не обратился в полицию", - говорится в сообщении.
Ранее следователи задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме. Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда ее забрали двое мужчин. Тело ребенка обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы. Подозреваемые признались в убийстве ребенка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка.