Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами и исключить их УДО

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за педофилами и исключить возможность их условно-досрочного освобождения. Таким образом она прокомментировала инцидент с убийством пятилетней девочки в Костроме.

"С 2018 года мы добиваемся принятия закона об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Осенью законопроект внесен в Госдуму "Единой Россией", накануне нового года мы его поддержали, он прошел первое чтение. Но это не все. Надо ввести пожизненный административный надзор, организовать наблюдение, исключить возможность условно-досрочного освобождения", - приводит слова Кузнецовой пресс-служба единороссов в среду.

Ранее следователи задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме. Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда ее забрали двое мужчин. Подозреваемые признались в убийстве. Тело ребенка обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Костромской области, один из двух подозреваемых в убийстве ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов.