В Москве могут закрыть клуб Bizi на 90 суток за нарушение антиковидных мер

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Московский клуб Bizi могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

"Объединением в ходе мониторинга соблюдения развлекательными заведениями режима повышенной готовности были выявлены нарушения в клубе Bizi, который расположен по адресу: 3-я улица Ямского Поля, 2, к. 13. Сотрудники находились в клубе без масок, либо носили маски ненадлежащим образом (на подбородке). Кроме того, осуществлялось обслуживание посетителей без масок. Также были нарушены правила социального дистанцирования", - сказал он.

Поповский добавил, что за подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.