В Нальчике к столетию Кабардино-Балкарии отремонтируют почти 40 многоквартирных домов

НАЛЬЧИК, 5 января. /ТАСС/. Почти 40 многоквартирных домов отремонтируют в Нальчике к столетию Кабардино-Балкарской Республики, которое будет отмечаться в сентябре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В рамках подготовки к празднованию 100-летия КБР Минстроем КБР совместно с местной администрацией городского округа Нальчик и региональным оператором капитального ремонта КБР после обследования домов по пр. Ленина и Мальбахова, был составлен перечень из 38 многоквартирных домов, которым необходим ремонт фасада и кровли", - сказали в министерстве.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос изыскания средств для ремонта указанных домов. "Кроме того, с Минстроем России прорабатываем вопрос включения в государственную программу "Формирование комфортной городской среды" 12 общественных территорий в КБР, благоустройство которых планируется провести в 2022 году в рамках подготовки к празднованию 100-летия КБР", - добавили в министерстве.

Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году. Основные торжества пройдут в начале сентября. В программе запланировано проведение Дней культуры КБР в Москве, концертов, всероссийских научных конференций, туристических фестивалей, молодежных этнографических форумов и др.