Центр опережающей профподготовки в Тольятти привлек в 2,5 раза больше человек за 2021 год

САМАРА, 5 января. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки в Тольятти, созданный по нацпроекту "Образование", привлек в 2021 году почти 50 тыс. человек для обучения и профориентации. Это на 42% выше плана и в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Об этом ТАСС сообщила в среду заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента профессионального образования и организационной деятельности Минобразования региона Ольга Лысикова.

"Обучение и профориентацию на базе Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) в Тольятти за указанный период прошли 49 774 человека. Удалось привлечь 43 817 учащихся 6-11 классов региона", - рассказала она.

Среди наиболее популярных направлений для обучения оказались интернет-маркетинг, графический дизайн, туризм, документационное обеспечение управления и архивоведение, социальная работа и другие. Что касается планов на 2022 год, предполагается, что обучение пройдут 1,5 тыс. человек, еще 45 тыс. учащихся 6-11 классов привлекут для участия в мероприятиях, призванных облегчить профессиональный набор.

Ранее в областном Минобразования сообщали, что в 2021 году ЦОПП планирует привлечь 35 тыс. человек для обучения и профориентации. За первый год работы, в 2019 году центр привлек на мероприятия более 20 тыс. самарцев.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.