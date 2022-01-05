Кипр с 10 января станет допускать в отели только гостей с непросроченной вакцинацией

"С 10 января 2022 года проживание и посещение отелей и туристических объектов будет разрешено только лицам, которые начали или завершили свою программу вакцинации, при том, что не истек период времени, необходимый для получения второй или третьей дозы вакцины", - говорится в постановлении кабмина, изложенном по завершении заседания министром здравоохранения Михалисом Хаджипанделасом.

В документе также подчеркнуто, что с четверга, 6 января все прибывающие на остров пассажиры в возрасте от 12 лет и старше должны пройти лабораторный ПЦР-тест не менее чем за 72 часа до их отъезда в республику. Таким образом, время для таких молекулярных анализов продлевается на сутки, так как начиная с 4 января действовала норма сдачи в стране вылета ПЦР-теста не ранее чем за 48 часов до вылета. На острове также действует обязательная норма сдачи теста и по прилете в кипрский аэропорт, а те, кто откажется его проходить, будут помещены в двухнедельный карантин с шансом сократить его до одной недели в том случае, если молекулярный анализ на седьмой день изоляции покажет отрицательный результат. С четверга также отменяется обязательный карантин для всех прибывших из 8 южноафриканских стран, где изначально был выявлен омикрон-штамм коронавируса.

Кабмин также распорядился, что с 6 января, на острове вводятся новые лимиты на число собирающихся в жилищах (10 человек, за исключением детей до 12 лет) и храмах (200 человек). С 10 января планка в две сотни посетителей распространится на рестораны, клубы, церемонии бракосочетания и крещения. Начиная с 6 января при предъявлении антиковидного пропуска SafePass также предписано иметь при себе документ, удостоверяющий личность, то есть либо паспорт, либо водительские права, либо собственно удостоверение личности.

С 10 января, как и планировалось, на Кипре после зимних каникул возобновится учебный год. Однако всем ученикам, а также преподавателям и всем другим сотрудникам частных и государственных школ необходимо будет в этот день предъявить при входе в школьное здание отрицательный результат экспресс-теста на коронавирус не более чем 48-часовой давности. Также с 10 январе 50% сотрудников кипрских организаций и предприятий должны быть переведены на удаленный режим работы. В настоящий момент ставка обязательного перевода на "удаленку" составляет 20%.

Все указанные меры будут действовать на острове по крайней мере до конца января.