В Хельсинки открывается ежегодный фестиваль света

ХЕЛЬСИНКИ, 5 января. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль света Lux Helsinki открывается в среду в Хельсинки. В прошлом году событие было отменено из-за пандемии коронавируса.

"В этом году на фестивале представлено рекордное число работ. Инсталляции расположены по всему городу, в основном на открытом воздухе", - отметили организаторы, добавив, что это делает посещение фестиваля безопасным даже в условиях продолжающегося распространения коронавируса. Обычно Lux Helsinki, который проводится уже более десяти лет, имел один маршрут, а все инсталляции устанавливались в центре города. В этот раз в центре разместятся лишь некоторые из них.

Так, инсталляции финского художника Отсо Вартиайнена украсят крыши крупных столичных торговых центров Forum, которому в этом году исполняется 70 лет, и City center - популярных мест для встречи и шопинга среди местных жителей и туристов. Расходящиеся в разные стороны лучи света можно будет наблюдать даже издалека.

Еще одним объектом фестиваля в центре Хельсинки станет здание парламента. Понаблюдать за его подсветкой можно будет не только в основные часы фестиваля - после 17:00, но и с 07:00 до 09:00 утра, когда еще темно. В другом районе города - над Олимпийским стадионом - можно будет увидеть инсталляцию "Северное сияние".

Часть экспозиции расположилась в столичном зоопарке Коркеасаари. Там, в частности, установлена звуковая и световая инсталляция с искусственными звуками природы - голосами пеночек, гагар, зябликов. Автор этой работы финн Вилле Аалто надеется, что эти "реалистичные, но вместе с тем безжизненные звуки обратят внимание [людей] на важность сохранения биоразнообразия, а также на угрозы и возможности, связанные с новыми технологиями".

Фестиваль в Хельсинки будет продолжаться до 9 января. Между тем ситуация с пандемией в столичном регионе пока остается напряженной, многие публичные мероприятия отменены. Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили более 80% жителей старше 12 лет, третью дозу - 20%. В связи с распространением омикрон-штамма власти ужесточили целый ряд ограничений, которые ранее были ослаблены.