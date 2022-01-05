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Новый год и Рождество

Общественный порядок в Москве на Рождество обеспечат около 6 тыс. человек

На контроль возьмут более 480 религиозных объектов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Около 6 тыс. человек обеспечат безопасность в Москве в местах общественного празднования Рождества. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"По случаю празднования Рождества Христова на контроль будут взяты мероприятия более чем на 480 религиозных объектах. В ходе подготовки и проведения религиозных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мер по обеспечению общественного порядка и безопасности. Для охраны правопорядка в местах проведения праздничных рождественских мероприятий планируется задействовать наряд общей численностью около 6 тыс. сотрудников, в том числе 3,5 тыс. полицейских и 2,5 тыс. представителей Росгвардии", - сообщили в пресс-службе.

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