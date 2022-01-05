Более 10 тыс. единиц техники задействовали в Москве для уборки от снега

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Более 10 тыс. единиц техники задействовано в уборке Москвы от снега. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"По предварительным данным, прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города уже составил до 5 см. Интенсивные осадки сохранятся в ближайшие несколько часов. В уборке города от снега задействовано более 10 тыс. единиц техники", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Автомобилистов попросили быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб.

Ранее сообщалось, что в связи с сильным снегом, порывистым ветром и гололедицей в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В колористической шкале, применяемой метеорологами Гидрометцентра РФ на прогностических картах, этот цвет означает потенциально опасную погоду. Вместе с Москвой и Подмосковьем "желтый" уровень действует во всех регионах Центрального федерального округа.