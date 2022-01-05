Движение в центре Москвы будет ограничено 6 и 7 января из-за рождественских мероприятий

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Движение на ряде участков дорог будет ограничено в центре столицы 6 и 7 января из-за рождественских мероприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В связи с проведением в Москве рождественских мероприятий будет ограничено движение транспорта с 18:00 6 января до 03:00 7 января 2022 года по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские ворота до Пречистенской набережной", - говорится в сообщении.

Также с 20:00 6 января до 03:00 7 января будет ограничено движение по улице Волхонке от площади Пречистенские ворота до улицы Ленивки.

Госавтоинспекция города Москвы просит водителей заранее выбирать объездные маршруты.