Таксисты отказываются ехать из Алма-Аты до аэропорта или просят за это $1000

АЛМА-АТА, 5 января. /ТАСС/. Таксисты в Алма-Ате на фоне слухов о захвате аэропорта отказываются везти туда пассажиров либо запрашивают огромные цены.

"Нет, это опасно, говорят, захвачен аэропорт, не поедем", - заявляют они. Те же, кто соглашается, просят заплатить $1000 при обычной цене порядка $5", - передает в среду корреспондент ТАСС с места события.

По его словам, нет возможности выбраться из Алма-Аты и через Бишкек. За маршрут до столицы Киргизии таксисты просят сумму, эквивалентную 55 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что группа протестующих из десятков человек выдвинулась с центральной площади Алма-Аты к аэропорту. Дорога займет пешком порядка четырех часов. На прилегающих к площади улицах силовиков не видно. На трассе, ведущей к аэропорту, пока тоже нет спецтехники.

Акции протеста в Казахстане, начавшиеся 2 января как реакция на резкое повышение цен на газ, на четвертый день переросли в серьезные беспорядки. Их участники захватили администрацию Алма-Аты и местную резиденцию президента. Оба здания охвачены пожаром, вооруженные люди громят президентскую резиденцию. Неизвестные разгромили офис МТРК "Мир" в Алма-Ате, его работа временно приостановлена.

В Нур-Султане, Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях на две недели введен режим чрезвычайного положения, действует комендантский час. Ранее президент Жомарт-Касым Токаев отправил в отставку правительство, назначив временно исполняющим обязанности его председателя первого вице-премьера Алихана Смаилова. Он возложил на кабмин ответственность за протесты в стране. Кроме того, Токаев на фоне беспорядков сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и пообещал жесткие действия.