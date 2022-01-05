Синоптики предупредили о морозах и гололедице в Ленобласти и Петербурге в Рождество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Морозная погода и гололедица прогнозируются в Петербурге и Ленинградской области в Рождество 7 января. Температура воздуха в области опустится до минус 20 градусов по Цельсию, сообщили в среду в ГУ МЧС по региону.

"6 января [в Ленобласти] местами ожидается сильный снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, сложная обстановка. 7 января местами ожидается температура воздуха до минус 20 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка", - говорится в сообщении.

Мороз после оттепели придет и в Петербург. По прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС", днем 7 января столбик термометра опустится до минус 11 градусов по Цельсию, ночью - до минус 14. Как сообщили в пресс-службе Смольного, желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, объявленный в городе 4 января, продлили до 12:00 мск 7 января.

Ночью в Петербурге прошел снегопад, его принес в город теплый циклон. Высота выпавшего снега достигла 10 см, 5 января городские улицы очищали более 1 тыс. единиц техники.