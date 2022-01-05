В Holodilnik.ru назвали причину смерти основателя компании

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Основатель интернет-магазина Holodilnik.ru Валерий Ковалев умер от острой коронарной недостаточности, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"С горечью сообщаем, что 31 декабря 2021 года скончался Валерий Валерьевич Ковалев, основатель и член совета директоров компании "Эдил-Импорт" - оператора интернет-магазина "Холодильник.ру". Причина смерти - острая коронарная недостаточность", - сказал собеседник агентства.

"Именно под управлением Валерия Ковалева "Холодильник.ру" стал одним из лидеров российского рынка интернет-торговли. Мы все сохраним добрую память о нем", - привели в пресс-службе слова сооснователя и генерального директора компании Дмитрия Фомичева.

В пресс-службе заверили, что руководство компании продолжит и дальше реализовывать видение Ковалева в сфере стратегического развития, а сам интернет-магазин продолжит свою работу в штатном режиме.

Ранее о смерти Ковалева, известного также в качестве одного из авторов русскоязычной "Википедии", сообщил ТАСС исполнительный директор Wikimedia Russia Станислав Козловский.