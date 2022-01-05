Рогозин сообщил об усилении вооруженной охраны ключевых объектов космодрома Байконур

"На Байконуре день прошел спокойно. Филиалы предприятий Роскосмоса, правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме. Оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе. Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома усилена", - написал Рогозин в Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили журналистам, что правоохранительные органы в городе Байконуре (город в Казахстане, находящийся в аренде у РФ и наделенный статусом, соответствующим городу федерального значения) работают в штатном режиме, обстановка спокойная. Как уточнили в госкорпорации, о ситуации вокруг Байконура глава администрации Константин Бусыгин регулярно докладывает Рогозину.

Акции протеста в Казахстане, начавшиеся 2 января как реакция на резкое повышение цен на сжиженный газ, на четвертый день переросли в серьезные беспорядки. Эпицентром их стала Алма-Ата. Как заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, "террористическими бандами" в городе был захвачен аэропорт и пять самолетов, среди которых есть иностранные.

Ранее Токаев отправил в отставку правительство. Кроме того, он на фоне беспорядков сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и пообещал жесткие действия.

Как сообщил в среду телеканал "Мир-24", на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. По информации телеканала "Хабар-24", режим ЧП будет действовать до 19 января. Ранее Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане.