Детский омбудсмен предложила ужесточить наказание за преступления против детей

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в среду выступила за ужесточение наказания за преступления, связанные с насильственными действиями против детей, в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме.

"Институт уполномоченного последовательно выступает за ужесточение наказания по преступлениям, связанным с насильственными действиями в отношении детей. В обществе должно формироваться четкое понимание, что есть черта, которую переходить нельзя", - написала она у себя в Instagram.

Она добавила, что попросила уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяну Быстрякову содействовать оказанию семье психологической, медицинской и материальной поддержки, а также выразила соболезнования родителям и родственникам девочки.

Ранее следователи задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме. Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда ее забрали двое мужчин. Подозреваемые признались в убийстве ребенка. Тело ребенка обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Костромской области, один из двух подозреваемых в убийстве ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после трагедии заявил, что депутаты сделают все для того, чтобы законопроект о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе.