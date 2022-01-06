Православные христиане встречают Рождественский сочельник

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Русская православная церковь отмечает в четверг Рождественский сочельник - канун Рождества Христова. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

Сочельник - последний день многодневного Рождественского поста, в который Церковь установила особенно строгий пост.

"Сочельник становится дверью, которая вводит молящихся в праздник Рождества Христова. <...> Бытовая сторона Рождественского сочельника - это праздничная уборка, приготовление пищи, праздничных угощений. Даже само слово "сочельник", скорее всего, связано с тем или иным блюдом, которое традиционно готовили на этот последний день Рождественского поста", - рассказал ТАСС известный православный публицист, глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш).

Считается, что название "сочельник" происходит от специального постного блюда из зерен пшеницы или ячменя с медом, орехами и фруктами - сочива, которое принято есть в этот день.

Как отметил иеромонах Макарий, традиционно немало вопросов возникает о том, как поститься в Рождественский сочельник. "В память о той звезде, что вела волхвов к Вифлеемской пещере, где родился Спаситель, у нас есть обычай воздерживаться от пищи в сочельник до появления первой звезды. Но этот обычай - как и все прочее, что бы ни было в церковной жизни - не должен идти во вред здоровью. К сожалению, нередко распространяются указания "Типикона", богослужебного устава Церкви, ни в коей мере не касающиеся большинства народа", - признал священнослужитель.

Древний устав предписывает, в частности, полное воздержание от пищи в сочельник. По словам иеромонаха Макария, в данном случае, однако, нужно руководствоваться "разнообразной и очень осторожной многовековой практикой Русской православной церкви", к чему неоднократно призывал и патриарх Кирилл.

Богослужения сочельника и Рождества

В Рождественский сочельник в храмах утром обычно совершают продолжительную многочасовую службу - Царские часы, Великую вечерню и литургию Василия Великого. В богослужебных текстах Православная церковь вспоминает всех родственников Иисуса Христа "по плоти" - Божию Матерь, праведного Иосифа Обручника, святых праотцев и других.

В ночь с 6 на 7 января служатся уже праздничные богослужения Рождества Христова. Патриарх Кирилл традиционно возглавит встречу Рождества в кафедральном храме Христа Спасителя. Прямая трансляция патриаршей службы начиная с 23:00 мск будет вестись на Первом канале, на телеканалах "Россия 1", "Спас", на официальных интернет-ресурсах Московской патриархии.

Президент России Владимир Путин традиционно встречает Рождество за пределами столицы. Как в среду сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, и в этот раз Путин "обязательно посетит" рождественское богослужение в одном из храмов. "Место сообщим", - добавил представитель Кремля.

В Московской патриархии ранее заявили, что доступ верующих в церкви и монастыри в дни Рождества Христова, включая богослужения сочельника, будет свободным при условии соблюдения необходимых санитарных мер. Допуск прихожан на ночное рождественское богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, по сложившейся практике, будет осуществляться по приглашениям, которые были распределены по столичным приходам.

В связи с пандемией в храмах Русской православной церкви продолжают действовать ограничения, введенные весной 2020 года, в том числе масочный режим, соблюдение социальной дистанции, регулярные проветривание помещений и дезинфекция поверхностей. При этом чувствующим признаки простудного заболевания, отмечают в профильной рабочей группе при патриархе, "настоятельно рекомендуется в целях заботы о ближних воздержаться от участия в богослужении и воспользоваться возможностью прямых трансляций".