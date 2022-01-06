Синоптики предупредили об осадках и гололедице 6 января в Москве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Облачная погода, мокрый снег, гололедица и до минус одного градуса ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от одного градуса тепла до одного градуса мороза. В ночь на 7 января температура воздуха может опуститься до минус пяти градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 733 мм рт. ст.

В Подмосковье температура будет от минус трех до минус пяти градусов. В ночь на 7 января столбики термометров могут опуститься до минус семи градусов.