Число сдающих экзамен на права с первого раза сократилось на 20% из-за новых правил

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Количество водителей, сдавших с первого раза экзамен на права, сократилось в России на 20% после введения новых правил проведения практического экзамена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

В России с 1 апреля 2021 года вступили в силу изменения в правила проведения практической части экзамена на право управления транспортными средствами. Из нее исключена проверка навыков управления автомобилем на закрытых площадках, а сотрудники ГИБДД стали оценивать будущих водителей исключительно в условиях реального дорожного движения. "За период с 1 апреля по 30 ноября 2021 года проведено свыше 2,6 млн экзаменов, из которых сданы 36%, с первого раза его сдали только 13,6% [экзаменуемых]", - сообщили в МВД. За такой же период 2020 года, еще до вступления в силу новых правил, было проведено свыше 3 млн экзаменов, их сдали 57% кандидатов в водители, свыше 33% смогли сделать это с первого раза.

В МВД добавили, что чаще всего кандидаты в водители совершают ошибки при парковке задним ходом в бокс или гараж и при параллельной парковке задним ходом. Среди других распространенных нарушений в МВД назвали невключение сигнала поворота, неуверенное пользование системой управления и непредоставление преимущества другим участникам дорожного движения, имеющим такое преимущество, в том числе экстренным службам.

Всего с 1 апреля по 30 ноября прошлого года первично выдано почти 910 тыс. водительских удостоверений, что на 124 тыс. больше, чем за аналогичный период позапрошлого года, когда их количество превысило 785 тыс. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2021 года по вине неопытных водителей совершено свыше 3 тыс. ДТП, жертвами которых стали 329 человек, а более 4 тыс. пострадали. Водители со стажем управления менее двух лет стали виновниками более 7 тыс. аварий, в которых 674 человека погибли и более 10 тыс. пострадали.