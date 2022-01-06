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Протесты в Казахстане

Киргизия отменила требование о наличии ПЦР-тестов у прибывающих из Казахстана граждан

Это связано с ситуацией в Казахстане, поскольку в сложившейся в республике обстановке крайне сложно проходить тестирование на коронавирус

БИШКЕК, 6 января. /ТАСС/. Власти Киргизии временно отменили требование о наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте у въезжающих в республику из Казахстана граждан. Об этом в четверг ТАСС сообщили в Минздраве Киргизии.

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"Решено временно отменить требование об обязательном предъявлении ПЦР-тестов с отрицательным результатом у пересекающих границу со стороны Казахстана лиц", - заявила представитель министерства. По ее словам, это связано с ситуацией в Казахстане, поскольку в сложившейся в соседней республике обстановке крайне сложно проходить тестирование на коронавирус.

Данная мера носит "временный характер", она касается как граждан Киргизии, так и иностранцев.

В настоящее время расположенные на границе с Казахстаном киргизские пункты пропуска работают в обычном режиме.

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КазахстанКиргизияПротесты в Казахстане
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