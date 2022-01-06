Фестиваль колокольной музыки "Рождественский благовест" пройдет в Вологодской области

ВОЛОГДА, 6 января. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Пятый межрегиональный фестиваль колокольной музыки "Рождественский благовест" пройдет в Тотьме Вологодской области 6 и 7 января с участием звонарей из разных городов северо-запада России, рассказала ТАСС заведующий музеем церковной старины Тотемского музейного объединения Ирина Оришина.

"Межрегиональный фестиваль "Рождественский благовест" пройдет в Тотьме 6 и 7 января уже в пятый раз. Звонари приезжают к нам из Архангельской области, из Череповца, из Санкт-Петербурга, участвует наш тотемский звонарь - всего восемь человек. В Тотьме две действующие колокольни - это замечательный Входоиерусалимский храм (храм Входа Господня в Иерусалим), который находится в центре города, где звонарь звонит каждый день, а вторая колокольная - в храме Успения Пресвятой Богородицы, расположенном на берегу реки Сухоны. Мастера-музыканты продемонстрируют свои умения и создадут в Тотьме атмосферу настоящего Русского Севера", - рассказала ТАСС руководитель музея.

Звонари поделятся на две команды. Утром 6 января пройдут репетиционные звоны, днем - перезвон, в ночь на 7 января перед ночным богослужением Рождества Христова пройдет рождественский благовест. Днем 7 января также запланированы праздничные звоны. Вечером 6 января состоится открытие фестиваля с представлением звонарей и небольшим концертом с учетом действующих ограничений из-за пандемии. Количество участников из-за ковидных ограничений уменьшено вдвое, в прошлые годы Тотьма принимала около 15 звонарей. Организаторами фестиваля выступают Тотемское музейное объединение и администрация Тотемского района, добавила руководитель музея.

Тотьма - старинный город с населением около 10 тыс. человек (самое ранее упоминание в летописи - 1137 год), входит в список особо ценных исторических городов России благодаря сохраненной старинной застройке и планировке. Статус памятника имеют более 40 зданий. В XVII веке через Тотьму велась торговля по Северо-Двинскому водному пути, там останавливались до 500 торговых судов. Поселение застраивалось на средства купцов-мореходов. В благодарность за каждый успешно проведенный поход купцы строили храмы в знаменитом стиле "тотемского барокко", а затем и общественные здания, соревнуясь друг с другом по красоте и величию сооружений. Тотьма входит в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России, а также в Ассоциацию соляных городов.