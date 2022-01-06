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Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Патриарх призвал в праздничные дни совершать добрые дела, проявлять милосердие к ближним, оказывать помощь нуждающимся
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Михаил Терещенко/ТАСС
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Только любовь к Богу и людям способна, особенно в нынешнее непростое время пандемии, укрепить людей в различных испытаниях, изгнать страх и дать силы для совершения добрых дел. Эпидемия также учит ценить каждый новый день "как величайший божий дар", говорится в рождественском послании Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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Традиционное ежегодное обращение предстоятеля Русской православной церкви, которое зачитают во время праздничных рождественских богослужений 7 января во всех храмах Московского патриархата, опубликовано в четверг на официальном сайте РПЦ. Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством Христовым.

"Пришествия Спасителя долгие годы чаяли люди, утратившие после изгнания из рая связь со своим создателем, забывшие, как это радостно - ежедневно чувствовать присутствие Божие и <...> знать, что ты в полной безопасности, потому что Господь рядом с тобой. Именно этого ощущения безопасности, защищенности и спокойствия нам очень не хватает сегодня, когда губительное поветрие все еще вносит свои коррективы в нашу жизнь, когда трудно что-то прогнозировать и строить планы, когда неуверенность в завтрашнем дне постоянно держит в напряжении и вызывает тревогу", - говорится в послании.

Однако, отметил патриарх, в этих непростых обстоятельствах люди "особенно остро ощутили хрупкость человеческого бытия, осознали, что должны ценить как величайший божий дар каждый новый день, поняли, каким тяжелым бременем становится вынужденное одиночество и как важно иметь возможность регулярного личного общения с родными и близкими".

"Только любовь к Богу и людям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших сердец, дать силы на совершение добрых дел", - говорится в патриаршем послании.

Патриарх призвал в праздничные дни совершать добрые дела, проявлять милосердие к ближним, оказывать помощь нуждающимся и тем, кто страдает от коронавирусной инфекции или ее последствий.

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РоссияНовый год и РождествоКирилл (патриарх)Пандемия COVID-19
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