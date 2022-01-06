На Камчатке в 2022 году откроют 20 участков для любительского рыболовства

ТАСС, 6 января. Власти Камчатского края откроют в 2022 году 20 участков для любительского рыболовства, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"20 участков для любительского рыболовства будут открыты для жителей отдаленных районов Камчатки в 2022 году. Участки для любительского рыболовства в муниципальных районах Камчатки будут сформированы к началу лососевой путины 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведется работа по оформлению участков, до начала следующей путины планируется передать их пользователям по итогам конкурсных процедур. "Изменения регулирования традиционного рыболовства не позволяют всем жителям Северов получать доступ к вылову водных биоресурсов. В связи с этим губернатор Камчатского края [Владимир Солодов] поручил разработать альтернативный механизм, чтобы позволить так называемому старожильческому населению Камчатки ловить рыбу. Таким образом, люди, не относящиеся официально к коренным малочисленным народам Севера, получат доступ к водным биоресурсам", - добавили в правительстве.

На Камчатке существуют 969 рыболовных участков. Все они закреплены за пользователями на основании конкурсов, проведенных Росрыболовством: 626 предназначены для осуществления промышленного рыболовства, 233 - для традиционного рыболовства, 110 - для организации любительского рыболовства.