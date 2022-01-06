В Японии отменили более 60 внутренних авиарейсов из-за сильного снегопада в Токио

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Сильный снегопад наблюдается в Токио в четверг, на дорогах плохая видимость. Отменено около 60 внутренних авиарейсов.

Температура воздуха держится в районе нуля, однако вечером и ночью, по прогнозам синоптиков, может опуститься до минус двух, а высота снежного покрова составит около 5 см. Из-за риска образования ледяной корки водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

Сильный снег также идет в ряде других регионов на востоке Японии, включая префектуры Сидзуока и Канагава.

Из-за снегопадов, судя по онлайн-табло токийских аэропортов Нарита и Ханэда, отменено около 60 внутренних авиарейсов.