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Путин поручил к июню представить предложения по борьбе с пытками в колониях

© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минюсту совместно с Генпрокуратурой при необходимости представить предложения по борьбе с пытками в местах лишения свободы. Об этом сообщается в четверг на сайте Кремля.

"Проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы", - говорится в одном из поручений по итогам большой пресс-конференции главы государства.

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 июня 2022 года, ответственными являются глава Минюста Константин Чуйченко и генпрокурор Игорь Краснов.

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