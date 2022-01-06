Путин поручил продумать поддержку тяжело больных взрослых с помощью фонда "Круг добра"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения об обеспечении с 2022 года тяжелобольных детей старше 18 лет необходимыми лекарствами в рамках деятельности фонда "Круг добра".

"Правительству Российской Федерации [поручено] представить предложения об обеспечении начиная с 2022 года в рамках деятельности фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" больных после достижения возраста 18 лет необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и об оказании им медицинской помощи, предусмотрев поэтапное увеличение возраста таких больных", - говорится в списке поручений, опубликованном в четверг на сайте Кремля.