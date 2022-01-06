Путин поручил привлекать переболевших ковидом граждан к прохождению диспансеризации

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил провести информационную кампанию для переболевших ковидом россиян, чтобы привлечь их к прохождению углубленной диспансеризации.

"Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести информационную кампанию в целях привлечения граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях субъектов Российской Федерации", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам ежегодной пресс-конференции. Документ опубликован в четверг на сайте Кремля.

Доклад об исполнении Путин ждет до 1 марта. Ответственными за исполнение президент назначил министра здравоохранения Михаила Мурашко и руководителей регионов.