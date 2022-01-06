В Подмосковье за сутки выявили 742 заболевших COVID-19. Это минимум с 12 сентября

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Подмосковье возросло за сутки на 742 против 775 днем ранее, до 647 750. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 12 сентября 2021 года.

Были выписаны по выздоровлению 1 392 пациента за сутки, всего вылечились 599 115. За день умер 41 пациент, с начала пандемии - 12 361. В данный момент в области продолжают лечение 36 274 человека.

В Москве число заболевших увеличилось за сутки на 2 357 против 2 307 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 2 043 006 случаев заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,12%.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 67 против 71 днем ранее, до 37 183 (1,82% всех заразившихся), следует из данных штаба.