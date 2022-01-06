В Якутске продлили режим повышенной готовности из-за ситуации с бездомными собаками

ЯКУТСК, 6 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности в Якутске, объявленный мэром города Евгением Григорьевым из-за ситуации с безнадзорными собаками, продлен до тех пор, пока она не будет переломлена. Об этом сообщается в четверг в официальном Instagram-аккаунте Григорьева.

29 декабря 2021 года примерно в 13:00 (07:00 мск) на территории ипподрома в Автодорожном районе в Якутске стая собак напала на 53-летнюю женщину, которая в результате умерла. В тот же день власти Якутска ввели режим ЧС в Автодорожном округе города и режим повышенной готовности по городу.

"Мной принято решение по сложившейся ситуации продлить режим повышенной готовности для всех структур окружной администрации, пока мы не переломим ситуацию с безнадзорными животными на территории города Якутска", - сказал Григорьев.

В своем обращении он также отметил, что в городе ведется работа по расширению действующего пункта передержки животных. "Территория будет увеличена, будут вводиться дополнительные вольеры. Пока эта работа ведется, ориентировочно два месяца будет действовать временный пункт передержки животных на территории Автодорожного округа. Он [временный пункт] закроется, как только будет расширена территория пункта передержки животных", - добавил Григорьев.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Также в прокуратуре Якутии добавили, что по ранее имевшимся фактам нападения собак на жителей Якутска по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц окружной администрации ГО "город Якутск" по ч. 1 ст. 293 УК РФ.