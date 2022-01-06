Весенние растения зацвели в Сочи из-за теплой зимы

СОЧИ, 6 января. /ТАСС/. Камелия японская, мимоза, подснежники, жимолость душистейшая зацвели в Сочи из-за теплой зимы, сообщила в четверг ТАСС ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

"Из-за теплой, безморозной зимы у нас зацвели два сорта камелии японской. Кроме того, у нас раннее цветение жимолости душистейшей, калины лавролистной. В холодные годы эти растения цветут ближе к марту", - рассказала собеседница агентства.

Кроме того, в Сочи зацвела мимоза. Ее можно увидеть в верхнем парке Дендрария, а также в разных частях города, передает корреспондент ТАСС. В лесу, по словам Солтани, зацвел подснежник.

На прошлой неделе температура воздуха в Сочи опускалась до минус 3 градусов. В четверг на курорте солнечно, воздух прогрелся до 12 градусов.