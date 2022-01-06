Рождественские богослужения пройдут в 700 храмах Москвы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Рождественские богослужения пройдут в 700 московских храмах при соблюдении антикоронавирусных мер. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Праздничные богослужения проходят в большинстве храмов Москвы, обязательно - с соблюдением утвержденных Роспотребнадзором антикоронавирусных мер: социальной дистанции, масочно-перчаточного режима и т. д. Всего около 700 храмов", - сказал Сучков.

Специальный режим работы транспорта установили в Москве на рождественскую ночь с 6 на 7 января. Так, работу 166 маршрутов наземного транспорта продлят до 03:30. Также можно воспользоваться автобусами 16 ночных маршрутов, которые будут курсировать по обычному расписанию. Метро и МЦК будут работать до 02:00, а поезда МЦД будут ходить до 02:30.

В 2020 году рождественские богослужения прошли в почти 475 московских храмах. Нарушений антикоронавирусных мер выявлено не было. Всего в службах приняли участие около 140 тыс. москвичей - почти в 10 раз меньше по сравнению с предыдущими годами, а в службе в ночь с 6 на 7 января - 60 тыс. москвичей. В предыдущие годы в рождественских богослужениях в Москве принимали участие более миллиона человек.