Вучич назвал ситуацию с Джоковичем политической травлей

БЕЛГРАД, 6 января. /ТАСС/. Политическая травля Новака Джоковича организована теми, кто не может его честно победить на корте. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич во время рождественского обращения к прессе.

"Я вчера поздно вечером разговаривал с Новаком Джоковичем и сегодня рано утром с ним поговорил. Все, что мы можем предпринять, мы делаем, наш МИД полностью и активно подключен. Несправедливым является политическая травля, в которой участвуют все от австралийского премьера, разыгрывая историю, что "правила обязательны для всех", хотя многих теннисистов они пропустили под теми же условиями, а Джоковича - нет. Всем понятно, о чем идет речь, и я не боюсь сказать правду, моя работа - защищать интересы граждан Сербии, <...> но я боюсь, что этот вид политического издевательства продолжится в отношении Новака Джоквича, чтобы они что-то доказали, потому что когда кого-то не можете победить, то начинаете заниматься такими вещами", - заявил сербский лидер.

Вучич отметил, что сербская сторона борется за то, чтобы Джокович ждал разрешения ситуации не в отеле при аэропорте, а в доме, который он снял на время чемпионата. В этом случае он мог бы продолжать тренировки, отметил Вучич.

Сербский теннисист был задержан в среду вечером в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами. Позднее выяснилось, что Джокович не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "объективные и честные доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение" от вакцинации от коронавируса. После разбирательства, которое длилось всю ночь, виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, в том числе в 2021 году, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Джокович также является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008). Ранее сообщалось, что серб может пропустить первый в сезоне турнир Большого шлема из-за отказа пройти курс вакцинации.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.