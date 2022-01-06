В ОП РФ предложили создать публичный реестр педофилов, находящихся на свободе

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил создать специальный реестр педофилов, который бы публиковался на официальных сайтах российских регионов и городов. Таким образом он прокомментировал инцидент с убийством пятилетней девочки в Костроме.

"Я бы предложил сделать некий реестр педофилов, которые находятся на свободе, и публиковать их в том числе на каком-то официальном городском портале. Чтобы в каждом регионе, в каждом городе они были публичными, но без раскрытия их адреса проживания", - сказал Малькевич ТАСС в четверг.

По его словам, с помощью такого реестра каждый житель сможет узнать, что в его городе, "условно, есть пять педофилов с фотографиями, именами, фамилиями, и они находятся на свободе". "Это не нарушение персональных данных, а защита наших персональных жизней, наших семей <...>. И это поможет быть бдительными", - отметил член ОП.

Малькевич также поддержал инициативу вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой ввести пожизненный административный надзор за педофилами и исключить возможность их условно-досрочного освобождения. По его словам, данные меры "необходимо принять на законодательном уровне в ближайшее время".

Ранее следователи задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме. Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда ее забрали двое мужчин. Подозреваемые признались в убийстве ребенка. Тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Костромской области, один из двух подозреваемых в убийстве ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов.