В Свердловской области не отмечают рост больных ковидом после отмены QR-кодов на праздники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Специалисты фиксируют снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Свердловской области. В регионе фиксируется менее 400 случаев COVID-19 за сутки в условиях приостановки работы QR-кодов, сообщил в четверг губернатор региона Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram.

Глава региона в конце декабря 2021 года ввел несколько послаблений на период новогодних праздников. До 20 января отменена необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) и магазинах, до 15 января - в заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах. Кинотеатрам разрешено работать с полной заполняемостью залов при условии, что все посетители будут иметь QR-код.

"После приостановки работы QR-кодов времени прошло немного. Полноценные выводы делать рано, но пока дела идут неплохо. С середины июля мы до такого уровня еще не опускались - меньше 400 случаев COVID-19 за сутки. За месяц этот показатель снизился на 43%", - сообщил Куйвашев.

По его словам, жители сейчас все чаще время проводят на свежем воздухе и за городом. Он добавил, что привились уже около 57% от общего числа жителей Свердловской области. "Вакцинация идет и в праздники. Активно прививаются люди в возрасте 60+. Это уже 676 тыс. человек. Всего мы получили 2,9 млн доз препаратов", - сообщил Куйвашев.

По данным региональных властей, суточная заболеваемость в Свердловской области снизилась почти в 1,5 раза - с 576 случаев на 24 декабря 2021 года до 390 на 6 января 2022 года.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. На период новогодних праздников в регионе введены послабления, позволяющие не предъявлять сертификаты о вакцинации в ряде общественных мест. По данным на 30 декабря, общее количество заболевших за всю пандемию в регионе - 198 118 человек, выписаны 170 844, умерли 9 378 пациентов.