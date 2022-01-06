Глава Минздрава ФРГ не исключил появления более опасных штаммов, чем "омикрон"

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Вакцинация населения от коронавируса важна для того, чтобы предотвратить появление более опасных штаммов. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Die Welt министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.

"Могут повиться и такие варианты, которые заразны как "омикрон", но при этом еще и опаснее. Никто не может этого исключать", - сказал он. "Поэтому иммунизация особенно важна", - добавил министр.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему времени обнаружен более чем в 100 странах.