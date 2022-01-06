В Эстонии срок самоизоляции из-за COVID-19 сократили до семи дней

ТАЛЛИН, 6 января. /ТАСС/. Срок самоизоляции из-за коронавируса для контактных лиц и прибывших в страну сокращен в Эстонии с 10 до семи дней. Об этом в четверг сообщила премьер-министр Кая Каллас.

"Данные департамента здоровья показывают, что сократился как инкубационный период, так и то время, когда человек может быть заразным, - приводит ее слова газета Postimees. - В связи с этим мы можем сократить период самоизоляции в случае близкого контакта и по возвращении из поездок".

Согласно сообщению, с 10 января срок карантина для прибывших в Эстонию, а также для лиц, близко контактировавших с больным коронавирусом, сокращается с 10 до семи дней. Требование самоизоляции по-прежнему не будет распространяться на вакцинированных лиц, а также переболевших ковидом в течение последнего полугода.

Правительство Эстонии также приняло решение в связи с широким распространением омикрон-штамма отменить с 7 января требование о дополнительном тестировании для прибывших из стран с высоким уровнем риска инфицирования этим штаммом.

Хотя бы одну прививку от коронавируса в Эстонии сделали 844 568 человек, что составляет более 63% населения страны, при этом 818 702 жителя завершили курс вакцинации. Бустерную дозу вакцины получили 303 711 жителей.