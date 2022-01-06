В России уровень коллективного иммунитета к ковиду вырос до 62,6%

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос за неделю с 61,8% до 62,6%, сообщила в четверг журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

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"По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла - 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%", - сказала она. Неделю назад показатель был равен 61,8%.

По ее словам, в четырех регионах уровень коллективного иммунитета превышает 80%. Это Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%). Близки к отметке 80% Тува (78%), Липецкая и Московская области (76,7% и 76,5% соответственно).

В Белгородской, Калининградской, Мурманской, Орловской, Пензенской и Тюменской областях и Хакасии коллективный иммунитет составляет 72% и более.

Вице-премьер ранее отмечала, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 80% взрослого населения России, или свыше 90 млн человек.